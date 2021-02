Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Turda au facut percheziții in cursul zilei de azi, intr-un dosar in care este cercetat Mihai Moldovan. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Directorul general al combinatului siderurgic Liberty Galati, Bogdan Grecu, a renuntat la functie. El este implicat in dosarul de coruptie care il vizeaza pe fostul ministru al Mediului, Costel Alexe.

- Fostul premier Calin Popescu Tariceanu a venit luni cu precizari dupa ce DNA cere urmarirea sa penala pentru luare de mita. Citește și: Valeriu Gheorghița anunța ca s-a definitivat LISTA BOLILOR CRONICE pentru etapa a II-a de vaccinare anti-coronavirus Potrivit DNA, solicitarea are in…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a declarat, joi dupa-amiaza, ca nu este implicat in niciun fel in procedurile de investigare a lui Hunter Biden, fiul presedintelui-ales, Joseph Biden, potrivit Mediafax.

- Noul primar din comuna Valea Ierii, Nap Dorin (PSD), este inculpat intr-un dosar penal care vizeaza furtul de arbori (infracțiuni la regimul silvic), din primacara acestui an, pe vremea cand era... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Au trecut doi ani de la moartea plutonierului Orosz Alexandru, nimeni nu a fost trimis in judecata, nimeni nu a fost tras la raspundere. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Frații Bogdan și Gigi Roșca, din Campia Turzii, au primit prelungirea arestului preventiv cu inca 30 de zile, conform unei decizii luate azi de Judecatoria Turda. Cei doi au fost arestați preventiv,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tribunalul Cluj a respins azi contestația facuta de frații Bogdan și Gigi Roșca, din Campia Turzii, impotriva masurii arestarii preventive, dispuse de Judecatoria Turda intr-un dosar penal in care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!