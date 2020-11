Stiri pe aceeasi tema

- George Copos, omul de afaceri condamnat la patru ani de inchisoare in dosarul Loteria I, a fost confirmat pozitiv cu coronavirus, conform realitateasportiva.net . In varsta de 67 de ani, omul de afaceri a ocupat in trecut, printre altele, și funcția de vicepremier al Romaniei. Copos a fost patron al…

- Președintele Polineziei Franceze, Edouard Fritch, a iesit pozitiv la Covid-19 la intoarcerea sa in Tahiti, la trei zile dupa o intalnire cu Emmanuel Macron la Paris, anunta ansa . Si sotia sa, care a calatorit impreuna cu el, a facut testul, iar rezultat a fost negativ, se arata intr-un comunicat. Edouard…

- O statiune-fantoma din partea de nord a Ciprului se va deschide pentru prima data dupa divizarea insulei mediteraneene din 1974, a anuntat marti presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP si dpa. O parte a vechiului oras-port Famagusta numita Varosha, care a ramas nelocuita dupa razboiul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, și-a facut testul COVID și a decis miercuri sa intre in izolare dupa ce a incheiat campania electorala la Salaj, unde s-a intalnit cu mai mulți lideri PSD confirați ulterior pozitiv, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. ”Am facut testul acum si merg in izolare.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ii catalogheaza drept hrapareti si incompetenti” pe liderii Frantei si Greciei, intr-un context de tensiuni puternice intre Ankara, Atena si Paris in estul Marii Mediterane, relateaza AFP.