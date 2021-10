Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi lideri de stat, printre care premierul Cehiei, regele Iordaniei sau presedintii kenyan si ecuadorian, au ascuns bunuri prin societati offshore, in special in scop de evaziune fiscala, potrivit unei anchete publicate duminica de Consortiul International al Jurnalistilor de Investigatie (ICIJ),…

- Fostul presedinte american Donald Trump a depus plangere impotriva nepoatei sale Mary Trump si a cotidianului New York Times (NYT), acuzand un 'complot perfid' prin care au fost obtinute documentele sale fiscale si a fost publicata in 2018 o ancheta recompensata ulterior cu un premiu Pulitzer,…

- USR PLUS face apel la toti parlamentarii sa lase motiunea de cenzura sa-si urmeze parcursul si ii asteapta si pe reprezentantii PSD sa participe la sedinta de plen de joi, convocata pentru prezentarea motiunii, a declarat, miercuri, Ionut Mosteanu, purtator de cuvant al formatiunii. „Eu fac un apel…

- Bancile europene nu și-au redus prezența in paradisurile fiscale in ultimii ani, inregistrand acolo profituri de miliarde de euro. Aceste instituții financiare inregistreaza anual 20 de miliarde de euro, sau 14% din profiturile lor totale, in 17 teritorii cu o impozitare deosebit de favorabila, a calculat…

- Una dintre cele mai populare rețele sociale din Republica Moldova, Odnoklassniki a fost utilizata in campania electorala preponderent de formațiunile pro-ruse. Cu toate acestea, spre deosebire de Facebook, doar patru partide și șase lideri politici s-au folosit de aceasta rețea, arata datele…

- Marocul si Ungaria neaga ca ar fi folosit programul israelian Pegasus pentru a spiona jurnalisti, activisti sau politicieni. Dezvaluirile legate de software-ul de spionaj, facute de organizatiile nonprofit Forbidden Stories si Amnesty International arata ca cel putin 50.000 de oameni au fost interceptati…