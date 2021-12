O patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanești a oprit pentru control pe raza localitații autoturismul condus de un barbat de 45 ani din comuna Patrauti. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,34 mg/l de alcool pur in aerul expirat, dupa care, la […] The post Dosar penal pentru un șofer din Patrauți prins la volan cu alcoolemie de 1,34 mg/l first appeared on Suceava News Online .