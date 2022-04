Dosar penal pentru şoferul autotorismului de teren care a lovit un telescaun, la Vatra Dornei Politistii au deschis dosar penal pentru distrugere din culpa in cazul unei persoane care a condus la Vatra Dornei o masina de teren intr-o zona nedeschisa circulatiei si a lovit un telescaun care circula la o inaltime mica. 51 de turisti au ramas blocati in telescaun cateva ore si a fost nevoie de interventia pompierilor, jandarmilor si salvamontistilor pentru a fi salvati. Zona respectiva este proprietate privata si exista indicatoare privind accesul interzis, asa ca soferul risca si o amenda intre 2.000 si 5.000 de lei pentru deplasarea printr-o zona silvica nedeschisa circulatiei publice,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

