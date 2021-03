Un fost angajat al secției ATI de la Spitalul Județean Sibiu a povestit, pentru Turnul Sfatului, ca, cel puțin pana in luna februarie, pacienții bolnavi de covid de aici erau sedați puternic indiferent de nevoi, chiar și cu cate trei medicamente odata. Dosar penal pentru omor la ATI Sibiu Acest fost angajat a spus, intr0un […] The post Dosar penal pentru omor la ATI Sibiu. Pacienții covid-19, legați de pat și sedați zilnic appeared first on IMPACT .