Stiri pe aceeasi tema

- O persoana din Blaj a fost identificata pe strada, deși aceasta ar fi trebuit, conform prevederilor legale, sa stea la domiciliu pentru o perioada de 14 zile de la intrarea sa in țara, in contextul masurilor de prevenire a extinderii epidemiei de coronavirus. Inspectorii Direcției de Sanatate Publica…

- O persoana din Olt este cercetata penal dupa ce a fost gasita pe strada, desi era in perioada de izolare la domiciliu, transmite Grupul de Comunicare Strategica.Grupul de Comunicare Strategica anunta ca in cazul persoanei din Olt, care a fost gasita pe strada, desi trebuia sa stea in izolare, a fost…

- O persoana din județul Alba care nu a respectat masurile de izolare la domiciliu, a fost sancționata de reprezentanții DSP Alba. Este vorba despre persoana domiciliata in Blaj, care a fost identificata pe strada, deși aceasta ar fi trebuit, conform prevederilor legale, sa fie la domiciliu pentru o perioada…

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a comunicat Grupul de comunicare strategica inființat la Ministerul de Interne. ”In cursul zilei de ieri, 25 februarie, au fost inregistrate doua dosare penale privind infractiunea…

- Grupul de Investigații Politice publica pe pagina de Facebook, inregistrarea video a declarației de presa susținute de Klaus Iohannis in 28 martie 2019, cand critica frecvența ridicata cu care Guvernul PSD de atunci dadea ordonanțe de urgența. Iohannis critica Guvernul de atunci in condițiile in care…

- Politistii din Arad au deschis dosar penal in cazul dezinsecției de la Liceul Teoretic Adam Muller Guttenbrunn din cauza careia 40 de elevi au ajuns la spital cu simptomele unei intoxicații, edeme la nivelul fetei si al ochilor, greata si varsaturi. Primele cercetari au scos la iveala ca acțiunea de…

- Secretarii de stat și subsecretarii de stat vor avea dreptul la decontarea a cate 4 drumuri drumuri dus-intors lunar, intre municipiul București și localitatea de domiciliu, potrivit unui proiect de lege care a primit, marți, raport favorabil in Comisia Juridica a Camerei Deputaților, for decizional.…