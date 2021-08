Dosar penal pentru o femeie infectată cu SARS-CoV-2 care a încălcat măsura izolării la domiciliu Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. “In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii masurilor si interdictiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-CoV-2, politistii din Jimbolia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala din oras ar fi fost prezenta o femeie care s-ar fi aflat in izolare la domiciliu din 17 august, fiind confirmata pozitiv cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Timis au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19. Aceasta a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. „In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii masurilor…

- O femeie de 38 de ani, din orașul Jimbolia, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a parasit locuința in care se afla in carantina. Aceasta a ignorat faptul ca este infectata cu Covid-19 și nu are voie sa iasa din casa, astfel a mers la restaurant pentru a manca. Cum au depistat-o oamenii legii.

- „In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii masurilor si interdictiilor impuse in vederea limitarii raspandirii virusului SARS-CoV-2, politistii din Jimbolia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intr-o societate comerciala din oras ar fi fost prezenta o femeie care s-ar fi aflat…

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant, noteaza Agerpres. "In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii…

- O femeie de 38 de ani din Jimbolia, aflata in izolare la domiciliu dupa ce a fost confirmata cu coronavirus, a incalcat vineri, 20 august, masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. Prinsa de polițiștii din județul Timiș, femeia s-a ales cu un dosar penal și cu o amenda de 2.500 de…

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. "In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii…

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant.

- Sambata, 29 mai 2021, in jurul orei 16.10, polițiștii din Zlatna au depistat doua femei, in varsta de 58 respectiv 37 de ani, mama și fiica, din Suseni, localitate care aparține de Zlatna, in timp ce se deplasau spre magazinul din localitate, cu toate ca prima se afla in izolare, fiind confirmata cu…