- Parchetul Judecatoriei Satu Mare anunta ca sambata, 2 mai, a fost inregistrat dosarul penal avand ca obiect savasirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, ca urmare a sesizarii din oficiu a organelor de cercetare penala din cadrul Politiei Municipiului Satu Mare. Vizat este Beniamin Tantas,…

- Nu exista așa ceva!! O femeie din Satu Mare, comuna Pomi, a fost amendata de polițiștii locali pentru ca a fost prinsa cu porcul pe strada neavand declarație pe propria raspundere, scrie Romania TV.

- Iata integral interviul acordat de Nicolae Stanciu pentru site-ul oficial al FRF: – Cum e traita pandemia in Cehia? – Cred ca in acest moment sunt aproape de doua ori mai multe cazuri aici decat in Romania. Dar oamenii nu stau in izolare, supermarketurile sunt pline de oameni, pe strada…

- Raluca și Walter Zenga sunt in aceasta perioada desparțiți,din cauza coronavirusului. Antrenorul se afla in Italia, iar soția și cei doicopii, in Dubai.Pandemia de coronavirus, care a cuprins o lume intreaga, face tot mai multe victime, dar Italia este de departe locul cel mai afectat – pe 25 martie…

- Parlamentarul PSD Catalin Radulescu susține ca a fost "vizitat" de un hoț care ar fi intrat pe terasa, dar care s-ar fi speriat și a fugit și descrie și cum el a fugit sa ia un cuțit și a dat un pumn în geam. "Deputatul mitraliera" mai spune ca este izolat la "domiciliul…

- Adelina Chivu a marturisit ca a ieșit intr-un parc pentru a face sport, dar acum regreta. "Suntem deja de noua, cred ca asta este a zecea zi de cand stam in casa. E impropriu spus pentru ca am iesit de vreo trei ori, dar strictul necesar, la supermarket, la farmacie. Eu, in schimb, am fost…

- Frank Wucinski și fiica sa, Annabel, in varsta de trei ani, au fost evacuati din Wuhan pe 4 februarie și au fost plasati imediat intr-o carantina de 14 zile in baza militara MCAS Miramar din San Diego. Pe 20 februarie au fost eliberati din carantina, iar in timp ce Frank a acorat un interviu…

- Un reprezentant al Ambasadei Romaniei la Tokyo a mers vineri la unitatea medicala in care este internat romanul infectat cu coronavirus, noteaza Hotnews. Din datele obtinute de reprezentantul misiunii diplomatice, starea de sanatate a barbatului este buna. In prezent, romanul este supus unor teste…