Dosar penal pentru doi ucraineni: au vrut să dea mită poliţiştilor la Iași după ce au făcut schimb de locuri la volan Cei doi nu au oprit masina la semnul agentilor, iar in timpul urmaririi au vrut sa faca schimb la volan, soferul neavand permis. Doi ucraineni care calatoreau duminica spre Iasi, venind de la vama Albita, au incercat sa mituiasca doi politisti de frontiera. Cei doi ucraineni circulau in trafic, iar echipajul de politisti le-a facut semn sa opreasca. Soferul insa a apasat pedala de acceleratie, apoi, cei doi din masina "au facut schimb de volan", sperand ca politistii nu vor observa. Deoarece politistii au observat manevra celor doi, acestia au incercat sa ii mituiasca cu 50 de euro si 20 de dolari.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

