Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul reprezentantilor Garzii Forestiere Timișoara, au derulat o serie de verificari privind modul de punere in valoare, autorizare, exploatare, depozitare, gestionare și transport a materialului lemnos care face obiectul…

- Polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au efectuat controale la doua depozite de material lemnos din localitațile salajene Bobota și Var, la un parchet de exploatare forestiera și la 20 de transportatori de material lemnos. In urma neregulilor constate, au fost aplicate…

- Aproape 85 de metri cubi de material lemnos, fara proveniența legala, in valoare de peste 14.600 de lei, confiscați de polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, in cadrul unei acțiuni comune. In perioada 15 – 19 mai a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier…

- Politistii ieseni au prins zilele trecute mai multi soferi care ori conducea bauti ori nu aveau permisele de circulatie suspendate. La data de 03 mai a.c., politistii Biroului Rutier au oprit un autoturism, pe o strada din mun. Iasi, condus de un barbat de 58 de ani, din jud. Iasi. Intrucat soferul…

- La data de 18 aprilie 2023, polițiștii din Aiud au fost sesizați de catre o femeie de 38 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla impreuna cu concubinul sau, in locuința comuna din municipiul Aiud, a fost amenințata de catre acesta. Din primele cercetari efectuate de polițiști, a rezultat…

- CARANSEBEȘ – Și o amenda contravenționala de 15.000 de lei, atat au aplicat oamenii legii unui depozit, dupa ce respectiva cantitate de lemn a fost gasita in plus fața de raportarile oficiale! Polițiști de la Secția 2 Rurala Caransebeș, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Timișoara,…

- In perioada 29.03-05.04.2023, polițiștii din cadrul Servicului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, impreuna cu specialiștii din cadrul Garzii Forestiere Ramnicu Valcea, au organizat și desfașurat activitați pentru combaterea ilegalitaților indreptate impotriva…

- Astazi, 4 aprilie 2023, polițiștii din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți de alte structuri cu atribuții pe linia poliției judiciare, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – I.G.P.R., pun in executare 100 de mandate de percheziție…