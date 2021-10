Stiri pe aceeasi tema

- Joi, dupa-amiaza, in Secția PNF – COVID, din cadrul Spitalului Județean de Urgența Pitești, a avut loc un incident. In jurul orei 13: 40, a fost intrerupta furnizarea energiei electrice, in cadrul Secției mai sus menționate, unde sunt tratați pacienți diagnosticați cu virusul SARS CoV-2. Cadrele…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmarire penala au dispus, in ziua de 25 octombrie 2021, in cauza privind incendiul de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de 10 suspecți persoane…

