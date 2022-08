Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Argeș a vandalizat unul dintre monumentele de Cetatea Sarmizegetusa. Intrebat de polițiști de ce a facut acest lucru, barbatul a spus „din plictiseala”. Monumentul istoric de la Sarmizegetusa a fost vandalizat de un turist. Se pare ca vinovatul ar fi un barbat din Pitești. Acesta și-a…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu in legatura cu contractul de salubrizare cu ROSAL GRUP, a informat miercuri DNA. Prejudiciul in acest dosar a fost stabilit de anchetatori…

- De ce risca un turist dosar penal dupa o vizita la Cetatea Sarmizegetusa. Ce a facut, ”din plictiseala” Un barbat din Pitești risca dosar penal dupa ce și-a scris numele pe un monument istoric la Cetatea Sarmizegetusa. Acesta le-ar fi spus jandarmilor ca a facut acest gest din plictiseala. Jandarmii…

- La data de 7 august orele 23:05, Poliția mun. Suceava a fost sesizata cu privire la faptul ca pe strada Universitații din Suceava circula un autovehicul al carui conducator auto pare a se afla sub influența bauturilor alcoolice. In urma sesizarii, echipa operativa, s-a deplasat la fața locului unde…

- Dosar penal pe numele unor indivizi, la Timișoara. Ei au fost prinși de polițiștii locali dupa ce au furat un capac de canal pe care l-au vandut apoi la fier vechi. Oamenii legii i-au predat polițiștilor de la Secția 1 pentru continuarea cercetarilor.

- Tribunalul Argeș a obligat parații Jurnal C&G SRL, Crangeanu Alina și Grigore Gabriel sa solicite scuze. NE CEREM SCUZE! Dosar nr. 15329/280/2018ROMANIA – TRIBUNALUL ARGES * – SECTIA CIVILADECIZIE Nr. 2212/2020Sedinta publica de la 01 Octombrie 2020 Tribunalul constituit din: PRESEDINTE Ruxandra VisinoiuJudecator…

- Din pacate, in ultima vreme, din ce in ce mai mulți șoferi sunt prinși fara permis, drogați sau beți la volan. Astfel de evenimente s-au inmulțit și mai mult dupa pandemie. Asta s-a intamlat și cu un tanar din județul Sibiu care a fost prins tocmai in Alba fara permis. Conform IPJ Alba, in jurul orei…