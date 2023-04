Stiri pe aceeasi tema

- Inalte Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus achitari pe linie in dosarul ANRP, in care fosta șefa a instituției Crinuța Dumitrean era acuzata ca a primit mita de 400.000 de euro de la omul de afaceri Horia Simu pentru a-i aproba despagubiri supraevaluate pentru un teren de 25 ha.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus rejudecarea de la zero a dosarului de coruptie in care fostul sef al ANAF Serban Pop si omul de afaceri Horia Simu au fost condamnati in prima instanta la inchisoare cu executare pentru interventii la fosta sefa a DIICOT Alina Bica, informeaza Agerpres.Pe…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a sesizat Curtea Constituționala cu privire la proiectele de lege adoptate in Parlament, care modifica definiția abuzului in serviciu, reglementat și fara un prag valoric, și prin care interceptarile realizate de serviciile secrete in doarele penale, inclusiv…

- Fostul realizator și patron al televiziunii OTV, ieșit din inchisoare in 2017, dupa ce a facut aproape 3 ani din pedeapsa de 5 ani și jumatate pentru șantaj, este protagonistul unei noi anchete penale, deschise la Constanța. Polițiștii au facut percheziții in casa lui Diaconescu din București, apoi…

- Fosta deputata PSD Andreea Cosma scapa de dosarul penal in care initial fusese condamnata la 4 ani de detentie efectiva ca urmare a deciziilor CCR privind prescriptia si a deciziei CCR privind presupusa componența nelegala a completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele de numire a celor doi șefi de parchete pentru care ministrul Justiției a inaintat propunerile, dupa acordarea avizelor favorabile de catre CSM. Decret pentru numirea domnului Alex-Florin Florenta in funcția de procuror general al Parchetului de pe langa…

- Fostul șef al IPJ Neamț, Paul Costel Tablan, a pierdut definitiv procesul prin care a acuzat serviciul secret al MAI, DGPI, ca i-ar fi retras abuziv certificatul ORNISS. Urmarea retragerii certificatului privind informațiile clasificate, fostul șef al IPJ și-a pierdut funcția. Sentința a fost data de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anulat hotararea Guvernului prin care steagul secuiesc ar fi trebuit sa devina drapelul municipiului Sfantu Gheorghe. Decizia a fost anunțata astazi intr-un comunicat al Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures. ICCJ a respins definitiv și irevocabil…