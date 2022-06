Dosar de delapidare cu peste 4 milioane de euro! BRD Pensii: Acționarii au acoperit suma BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP) a venit cu clarificari joi dupa ce Poliția a anunțat zeci de percheziții intr-un dosar de delapidare din fondul de pensii al BRD, doi angajați ai bancii fiind suspectați ca și-ar fi insușit in interes personal suma de 23,5 milioane de lei din conturile fondului privat de pensii. Societatea spune ca suma investigata ar fi vizat conturile de cheltuieli generale ale BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private (SAFPP) și nu cele ale fondurilor de pensii Pilon II și III administrate, care prin lege sunt separate.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

