- La data de 11 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Campina au pus in executare sase mandate de perchezitie domiciliara, intr-o cauza penala in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de braconaj cinegetic si uz de arma fara drept.„Cinci persoane au fost conduse…

- In urma cu puțin timp, in ziua ceremoniei de absolvire și depunere a juramantului de catre poromoția noiembrie 2023 a Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina, in prezența secretarului de stat chestor general Bogdan Despescu și a inspectorului principal al Poliției Romane chestor Benone Matei,…

- Va informam la momentul ceremoniei de absolvire și depunere a juramantului de la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina ca de luni, 27 noiembrie, absolvenții promoției noiembrie 2023 trebuiau sa se prezinte la inspectoratele județene.

- Ieri, opt absolventi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina, promotia noiembrie 2023, s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, pentru a fi numiti in functie potrivit pregatirii si specializarii urmate in scoala de politie. ,,Șase dintre ei au fost repartizati…

- Ziua de 24 noiembrie 2023 va ramane pentru 1.313 tineri una memorabila, fiind ziua in care au absolvit Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina și au depus juramantul de credința. De luni, 27 noiembrie, ei se vor prezenta deja la inspectoratele județene pentru a-și prelua posturile.