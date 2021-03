Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul susține ca decizia a fost luata „pe baza dispozitiilor legale incidente cauzei si pe baza probatoriului administrat pe parcursul fazelor procesuale specifice, nu pe baza de emotii si sentimente”. Tribunalul București spune ca, in pronuntarea solutiilor, judecatorii sunt independenti si se…

- Președinta Tribunalului București, Laura Radu, le-a solicitat politicienilor sa respecte separarea puterilor in stat, afirmand ca hotararile judecatorești se iau in baza probelor, nu a emoțiilor și...

- Tribunalul Bucuresti a transmis, miercuri, un comunicat de presa, dupa valul de reacții din spațiul public generate de decizia instanței prin care a fost clasat definitiv dosarul 10. Laura Radu, președintele Tribunalului București le-a solicitat parlamentarilor si ministrilor sa respecte separarea puterilor…

- Decizia de marți a Tribunalului București de clasare a dosarului 10 August a starnit un val de critici, mai ales din partea oamenilor politici. Instanța din Capitala reamintește de principiul separației puterilor in stat și cere respectarea acestuia. Mesajul transmis de Tribunalul București vine dupa…

- Tribunalul Bucuresti a precizat, miercuri, in urma reactiilor fata de decizia de respingere a cererii DIICOT de redeschidere a urmaririi penale in Dosarul 10 august, ca hotararea judecatoreasca este adoptata pe baza dispozitiilor legale incidente cauzei si pe baza probatoriului administrat, „nu pe baza…

- Aproape 30 de copii din Suplai și Aluniș vor fi nevoiți sa faca naveta din toamna acestui an la Poienile Zagrei și respectiv Zagra la școala, dupa ce școala și respectiv gradinița din localitate este desființata de șeful ISJ. Reacția lui Mihai Mureșan la situația copilașilor de 6-7 ani care trebuie…

- Primarul PNL al municipiului Iasi, Mihai Chirica sustine ca alianta dintre PNL si USR-PLUS ar trebui sa functioneze si la Iasi, dupa modelul de la centru, precizand ca se angajeaza sa fie liantul acestei coalitii in interesul comunitatii iesenilor. Mihai Chirica afirma, luni, ca saluta finalizarea…

- In Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea nr. 1171, in Partea I, din data de 3 decembrie 2020, privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID 19 in Romania. Pe 3 decembrie 2020, in Monitorul Oficial a fost publicata Hotararea privind aprobarea Strategiei de vaccinare impotriva COVID…