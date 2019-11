Stiri pe aceeasi tema

Fosta judecatoare Lidia Barac a fost numita secretar de stat in Ministerul Justiției, in urma unei decizii semnate de premierul Ludovic Orban. Decizia a fost publicata in Monitorul Oficial.

Romania a reiterat interesul pentru identificarea soluțiilor tehnice in vederea accesului pieței noastre la volumele de gaze dispobinile prin terminalul Swinujscie, in cadrul celei de-a doua rounde de consultari interguvernamentele a țarii noastre cu Polonia, anunța Ministerul Energiei, anunța MEDIAFAX.

​Traian Basescu reacționeaza dupa ce fostul sau coleg de partid din PMP, Radu Cristescu, l-a acuzat ca primea bani de la Securitate, publicând pe Facebook un presupus document care i-ar fi fost trimis lui Iulian Vlad, document despre care un cercetator CNSAS suține ca este fals.

- Radu Cristescu, fost vicepresedinte al PMP, actual membru PSD, a fost numit de catre premierul Viorica Dancila în functia de secretar de stat la Ministerul Energiei, potrivit unei decizii publicate, miercuri, în Monitorul Oficial.

Premierul Viorica Dancila l-a eliberat, miercuri, pe Adrian Florescu, din funcția de prefect al județului Gorj și l-a numit, totodata, secretar de stat în Ministerul de Interne, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial.

