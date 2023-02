Stiri pe aceeasi tema

- Karim Adeyemi a reusit golul optimilor de finala in Liga Campionilor, in partida dintre Borussia Dortmund si Chelsea. Tanarul mijlocas cu origini romanesti l-a ridiculizat pe Enzo Fernandez, starul pe care londonezii au platit suma colosala de 140 de milioane de euro, in aceasta iarna. Karim Adeyemi…

- Lionel Messi și Neymar au fost aspru criticați in L’Equipe, dupa ce PSG a pierdut, pe propriul teren, meciul cu Bayern Munchen din prima manșa a optimilor de finala Champions League. De la ei se aștepta cel mai mult și „tunurile” jurnaliștilor au fost indreptate asupra lor. Ciprian Tatarușanu a avut…

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Tottenham, scor 1-0, din mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Titularizat de Stefano Pioli, portarul roman de 37 de ani a fost printre remarcatii confruntarii de pe San Siro. Criticat in startul acestui an pentru evolutiile…

- Capul de afiș al serii de marți in Liga Campionilor, dintre PSG și Bayern Munchen, s-a incheiat cu victoria bavarezilor cu 1-0, in manșa tur a optimilor de finala ale competiției. La 16 ani și 343 de zile, Zaire-Emery a devenit cel mai tanar fotbalist din fazele eliminatorii in Champions League,…

- Club Brugge și Benfica se vor infrunta astazi, in turul optimilor Champions League. Partida va incepe la ora 22:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 4, DigiSport 3 și OrangeSport 3. ...

- Erik ten Hag are nevoie de intariri la Manchester United pentru a putea face fața luptei pentru locurile de Champions League, iar „diavolii roșii” sunt aproape de a perfecta transferul lui Marcel Sabitzer.

- Liverpool – Chelsea 0-0. A fost o remiza spectaculoasa pe Anfield, intre echipele lui Jurgen Klopp și Graham Potter. In urma acestui rezultat, Liverpool a urcat pe locul 8, in timp ce Chelsea ramane pe 10. Liverpool – Chelsea 0-0 Fina de meci! Liverpool și Chelsea au incheiat la egalitate, 0-0. Min.…

- Antrenorul celor de la Benfica, germanul Roger Schmidt, s-a aratat foarte enervat de incercarile lui Chelsea de a-l transfera pe mijlocasul Enzo Fernandez, devenit recent campion mondial cu Argentina. „Exista un club care il vrea pe jucatorul nostru. Stie ca nu vrem sa-l vindem si ca nu poate sa-l…