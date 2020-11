Stiri pe aceeasi tema

- La Spitalul de Psihiatrie Padureni – Grajduri, din județul Iași, au mai fost identificate pozitiv la testul COVID 19 inca 46 de persoane. De asemenea, noi cazuri au fost raportate la spitalul de Neurochirurgie, dupa cum declara purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Iași, Marius Voicescu.…

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași mai sunt doar doua locuri la Terapie Intensiva, dupa ce, in cursul nopți trecute, doua persoane au decedat. Managerul Carmen Dorobaț a declarat ca spera sa fie organizate cele 6 paturi de Terapie Intensiva, promise la Spitalul CFR: ”La Iași, lucram la parametri…

- Iasul, inchis pentru pacientii COVID 19 din alte judete. Cel putin aceasta era situatia ieri, la ora 18, cand nu mai exista niciun loc liber la "Boli Infectioase" sau la spitalele suport. Nici la confirmati, nici la Terapie Intensiva. Practic, pentru cateva ore cel putin, Iasul a atins punctul critic.…

- Rata infectarilor cu virusul SARS-Cov-2 din judetul Iasi este, astazi, de 80 de cazuri, Iasul fiind pe locul al doilea pe tara, dupa Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi, in Moldova, sunt in Iasi – 80, Bacau – 75 si Neamt – 66. La polul opus, cele mai putine infectii au fost consemnate in Vrancea –…

- Iasul se situeaza pe primul loc in ceea ce priveste numarul de imbolnaviri noi cu virusul SARS CoV-2! In ultimele 24 de ore, judetul a inregistrat cele mai multe cazuri de infectari la nivel national – 95. Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat ca toate spitalele…

- Iasul se mentine in topul judetelor cu cele mai multe infectari zilnice chiar si atunci cand la nivel national numarul testelor este mic. Ieri, la nivelul intregii tari, erau confirmate pozitiv 755 de cazuri noi din 6.943 de teste efectuate, iar din acestea 61 erau diagnosticate in Iasi. Pe locul intai…

- Iasul are 61 de cazuri noi si se mentine pe locul 3 la numarul de infectari din tari, dupa Bucuresti si Vaslui. a Spitalul de Boli Infectioase mai exista un singur loc disponibil la Terapie Intensiva, iar la ATI la Spitalul de Neurochirurgie unde sunt destinate 16 locuri pacientilor cu COVID sunt ocupate…

- Iasul se confrunta in ultimele zile cu un numar crescut de infectii cu SARS COV 2. Numai sambata si duminica au fost raportate 83 de noi cazuri. Aces trend ascendent face ca numarul de locuri din unitatile medicale iesene, care interneaza pacineti cu noul coronavirus, sa fie insuficiente. La Spitalul…