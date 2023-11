Stiri pe aceeasi tema

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenor la Oțelul Galați, crede ca FCSB, liderul actual al campionatului, nu va reuși sa caștige campionatul din cauza imixtiunii patronului Gigi Becali (65), cel care dicteaza echipele de start și schimbarile din timpul meciurilor. FCSB conduce campionatul dupa 16 etape,…

- Dorinel Munteanu a avut un discurs halucinant dupa Otelul – FCSB 1-1. Antrenorul Otelului a spus ca nu isi aminteste deschiderea scorului, dupa ce anterior a vorbit despre ea. Dupa aceea si-a amintit golul splendid marcat de Alex Baluta in minutul 76 al partidei. Dorinel Munteanu, discurs halucinant…

- Dorinel Munteanu a avut prima reactie dupa ce a „deraiat-o” pe CFR Cluj, in etapa a 13-a din Liga 1. Nou-promovata Otelul a reusit sa plece neinvinsa din Gruia. Galatenii au remizat cu fosta campioana a Romaniei, scor 0-0. Cu Dorinel pe banca, Otelul a inregistrat al 9-lea rezultat de egalitate dupa…

- Amintirile il rascolesc pe Andrea Mandorlini dupa meciul CFR Cluj – Otelul, scor 0-0, din etapa a 13-a a Ligii 1. Antrenorul gruparii din Gruia a „intepat-o” pe FCSB la finalul confruntarii cu echipa lui Dorinel Munteanu. CFR Cluj a ratat sansa de a se apropia la un punct de FCSB, care s-a incurcat…

- Florin Prunea a avut un mesaj categoric pentru Darius Olaru (25 de ani), dupa tensiunile care au aparut intre Edi Iordanescu și FCSB. Dupa ce selecționerul Edi Iordanescu l-a trimis in tribune la meciul cu Andorra, declarand ca este accidentat, Mihai Stoica, managerul general al FCSB, și Gigi Becali,…

- Elias Charalambous, mesaj pentru jucatori dupa FCSB – U Cluj 2-2. Tehnicianul vicecampioanei a tras un semnal de alarma dupa partida de pe Arena Naționala. Partida dintre FCSB și U Cluj a inchis etapa a 11-a din Liga 1. Meciul de pe Arena Naționala a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Elias Charalambous,…

- Gigi Becali a tunat si a fulgerat dupa FCSB – U Cluj 2-2. In stilul caracteristic, patronul FCSB si-a criticat jucatorii dupa ce echipa lui s-a incurcat acasa cu U Cluj. Becali i-a luat la tinta pe David Miculescu, Andrea Compagno si Tavi Popescu. Gigi Becali a tunat si a fulgerat dupa FCSB – U […]…

- Helmut Duckadam nu crede ca FCSB se va bate la titlu! Eroul de la Sevilla e de parere ca batalia pentru castigarea campionatului se va da intre Rapid si CFR Cluj. Helmut Duckadam, care a fost in trecut in staff-ul FCSB, considera ca echipa patronata de Gigi Becali are mari probleme in ceea ce priveste…