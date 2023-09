Stiri pe aceeasi tema

- Stapanul unui caine din rasa amstaff care a mușcat o femeie din Alba Iulia și i-a ucis bichonul, trimis in judecata Un barbat din Alba Iulia va fi judecat, la mai bine de patru ani dupa ce cainele sau, un amstaff, a rupt lanțul in care era legat și a mușcat o femeie. Femeia a incercat sa iși protejeze…

- Claudiu Florica, unul dintre acționarii Red&White, firma care deține 80% din Dinamo, a facut un pas in spate, dupa cum a anunțat Eugen Voicu. Florica deținea 5% din acțiunile Red&White prin firma Synotech Global Services Romania (SGS), insa a decis sa se retraga din cauza unor probleme de sanatate.…

- Fostul viceprimar din Alba Iulia, Dorin Șerdean, trimis in judecata pentru corupție, in urma unei anchete a Parchetului European Fostul viceprimar al municipiului Alba Iulia, Dorin Pavel Șerdean, a fost trimis in judecata pentru infracțiuni de corupție. Trimiterea in judecata vine in urma unor investigații…

- Continue reading Nicolescu face un anunț uriaș pentru Dinamo dupa schimbarea lui Iacob. Negocieri avansate cu un milionar care vrea sa devina acționar: “Ar aduce stabilitate”. Exclusiv at Info real.

- Muncitori straini, angajați la o firma din Alba Iulia, obligați se dezbrace de salopete, in strada. Patronul, reclamat la CNCD Zece muncitori din Sri Lanka, care au lucrat la o firma de construcții din Alba Iulia, au facut printr-un avocat o sesizare la Comisia Naționala pentru Combaterea Discriminarii…

- FOTO| O firma de catering din Alba, AMENDA „GIGANT”, pentru mai multe nereguli: Activitatea firmei, suspendata de DSP O firma de catering din Alba, AMENDA „GIGANT”, pentru mai multe nereguli: Activitatea firmei, suspendata de DSP Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba au dispus joi, 3…

- Luni, pe 24 iulie 2023, pe rolul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat dosarul 4406 118 2023 in stadiul de apel Amintim ca sedinta de Consiliu Judetean Constanta din data de 31 martie 2023 a fost una incarcata de tensiune, in ceea ce priveste transportul public judetean Herli Sof SRL a facut recurs…

- Tatal lui Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, critica vehement proiectul condus de Eugen Voicu și Andrei Nicolescu, pe care ii acuza ca vor sa conduca pe banii altora. Dorin Iacob, tatal lui Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, a devenit cel mai mare contestatar al acționarilor…