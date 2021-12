Stiri pe aceeasi tema

- Dorin Opreanu este noul șef al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), numit prin ordin de catre ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, in locul lui Mihai Moraru. Anterior, Dorin Opreanu, susținut de PNL Constanța, a fost director general adjunct al Agenției. El a intrat in structura…

- Social-democrații iau in calcul sa renunțe la susținerea senatorului Marius Humelnicu pentru funcția de ministru al Economiei, au declarat joi surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO. In carți pentru fotoliul ministerial este, potrivit surselor citate, Florin Marian Spataru, director la șantierul…

- Trei persoane, printre care un medic, sunt cercetate pentru inselaciune, frauda informatica, fals intelectual si uz de fals, fiind banuite ca ar fi prejudiciat bugetul asigurarilor sociale de sanatate cu peste 400.000 de lei, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Buzau. Potrivit sursei…

- Evenimente desfașurate recent, cum ar fi lansarea unei carți și o expoziție de la Paris, explica modul in care celebrul artist Picasso a fost considerat, decenii intregi, un strain suspect in țara care avea sa il adopte in cele din urma. Potrivit El Pais , timp de zeci de ani, de cand geniul nascut…

- Pe 1 noiembrie, in jurul orei 1:00 a.m., Mihaela Runceanu este asasinata in garsoniera sa din Bucuresti situata pe Soseaua Mihai Bravu. Mihaela Valentina Runceanu n. 4 mai 1955, Buzau, Romania ndash; d. 1 noiembrie 1989, Bucuresti, Romania a fost o cantareata romana de muzica usoara si profesoara de…

- FC Arges a invins Dinamo București, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In prima repriza niciuna dintre echipe nu a reușit sa marcheze, dar dupa ieșirea de la pauza, dinamoviștii au fost mai motivați și au deschis scorul in minutul 49 printr-un…

- Atacantul echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a jucat o repriza in amicalul dintre Portugalia și Qatar si devenit fotbalistul european cu cele mai multe selectii la echipa nationala, 181. Portugalia a invins, sambata, la Faro, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa Qatarului. Au marcat Ronaldo ’37,…

- Primarii municipiilor reședința de județ s-ar putea afla printre beneficiarii de informații, conform solicitarii facute de senatorul Cristian Chirteș (PNL), președintele Comisiei SRI din Parlament. Ideea s-a conturat in urma Membrii Cunei vizite facute de membrii Comisiei parlamentare pentru controlul…