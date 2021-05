Dorin Cocoș, trimis în judecată de procurorii DNA pentru spălare de bani Omul de afaceri Dorin Cocoș a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de spalare de bani in legatura cu adjudecarea de catre anumite persoane a unui contract de inchiriere produse educationale Microsoft, spun surse judiciare pentru Agerpres . Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a omului de afaceri, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de spalarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

