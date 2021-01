Stiri pe aceeasi tema

- Cand vine vorba despre propriile placeri, Dorian Popa nu se mai uita la bani! Artistul a facut o noua investiție de sute de mii de euro! De necrezut ce și-a cumparat celebrul domn ”Hatz”! Fanii au ramas fara cuvinte!

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - IPJ Timiș impreuna cu Biroul de Investigații Criminale din cadrul Poliției... Jaf la Timișoara. O locuința dintr-un cartier rezidențial al Timișoarei a fost calcata de hoți, care au plecat cu ce au gasit de valoare

- Un numar record de romani au cumparat case in 2020, inclusiv prin programul „Prima Casa”, a declarat intr-un interviu acordat „Adevarul” Maggie Kitshoff, Residential & Office Managing Partner Prime Kapital, punctand si tendintele pietei imobiliare dinn 2021.

- (P) Ansamblul Rezistental AVANERA, proiect local, dezvoltat de Trutzi Real Estate, este ceea ce mulți ar putea numi combinația optima dintre tradițional și modern. Acesta va cuprinde 3 blocuri cu inalțimea de 50 de metri, fiecare compus din 182 de apartamente și un total de 850 de locuri de parcare,…

- Mai mulți cetațeni care locuiesc pe strada Aleea Baișoara din Alba Iulia cer primariei sa nu permita modificarea reglementarilor urbanistice din zona lor, și sa mențina regimul de inalțime al cladirilor așa cum a fost el stabilit in urma cu 12 ani, cand zona a inceput sa se dezvolte. Este o nou caz…

- Noua administrație a municipiului Alba Iulia pare a continua o practica moștenita de la vechea conducere a primariei: schimbarea planurilor de urbanism zonale in funcție de interesele imobiliare ale unor investitori privați. Mai mulți locuitori ai Municipiului Alba Iulia, proprietari de terenuri si…

- Un hotel cu șase etaje și un cartier rezidențial langa Cimitirul Evreiesc sunt proiectele imobiliare care vor fi discutate la ședința Consiliului Local Focșani din aceasta saptamana. Hotelul ar urma sa fie construit pe strada Magura, de catre societatea Metale Internațional. In incinta sunt prevazute…