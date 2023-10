Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal croat a anuntat marti ca a condamnat opt suporteri la pedepse mergand pana la doua luni de inchisoare cu executare pentru glorificarea regimului pro-nazist al Croatiei din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, la meciul cu Turcia din preliminariile EURO 2024 la fotbal, informeaza AFP,…

- Șeful departamentului de cooperare paneuropeana a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Kobrinț, a fost gasit mort in Istambul, transmite postul turc de televiziune NTV.Cadavrul diplomatului a fost gasit in camera sa de hotel din cartierul Taksim. Kobrineț a venit in capitala…

- ​UEFA a validat candidatura comuna a Turciei si Italiei pentru EURO 2032, iar Federatia turca de fotbal si-a retras candidatura individuala pentru editia din 2028 a Campionatului European, pentru care ramane doar optiunea formata din Anglia, Irlanda de Nord, Republica Irlanda, Scotia si Tara Galilor,…

- Viktor Orban a ajuns la mana lui Recep Erdogan: 'Trebuie neaparat sa ajungem la o ințelegere cu turcii și sa fim in relații bune cu ei'Premierul Viktor Orban a numit Turcia un jucator-cheie pentru Ungaria in ceea ce privește aprovizionarea cu energie in viitor, in cadrul emisiunii "Buna dimineata, Ungaria!"…

- Suporterii echipei moldovenești Zimbru Chișinau au scandat impotriva lui Vladimir Putin. Aceștia au scandat in cor „Путин – ху*ло!” (Putin e un nenorocit!). Meciul a contat pentru turul al 2-lea de Conference League, Zimbru Chișinau pierzand in fața celor de la Fenerbahce Istanbul, cu scorul de 0 -…

- UEFA a anuntat, vineri, ca federatia italiana si federatia turca au solicitat sa candideze in comun pentru organizarea Campionatului European din 2032. Cele doua foruri aveau depuse candidaturi individuale. In 2021, UEFA a initiat un proces de candidaturi pentru organizarea a doua editii consecutive…

- Romania are patru reprezentante in turul doi preliminar al UEFA Conference League: Farul Constanța, FCSB, CFR Cluj și Sepsi OSK. FCSB va evolua miercuri, de la 20:30, cu CSKA 1948 Sofia in prima manșa a turului doi preliminar al Conference League. Partida va avea loc pe arena„Vasil Levski”, din capitala…

- Un clip postat online, in care sunt infatisati politisti din sudul Turciei care smulg indicatoare in araba a ajuns la peste doua milioane de vizualizari si mii de comentarii, anunța Rador.Imaginile neverificate au potentialul de a infuria numerosii refugiati sirieni din Turcia. Filmat in orasul sudic…