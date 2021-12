Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta precipitatii in cea mai mare parte a tari, iar de duminica, acestea vor fi predominant sub forma de ninsoare. Vantul va sufla cu putere, iar in zonele inalte va ajunge la 90 de kilometri la ora. ANM a emis, vineri, o informare de vreme rea, valabila de duminica, de la ora 14.00,…

- Proiectul TimPark in varianta gandita de actuala administrație condusa de Dominic Fritz a trecut la limita de votul consilierilor locali timișoreni, cu 14 la 13 voturi. Aleșii s-au certat pe proiect, intr-o dezbatere extrem de ”colorata”, mai mult de o ora și s-ar putea sa avem surpriza ca proiectul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, l-a luat in vizor pe directorul general al Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, Dorel Gradinaru, de a carui activitate nu este mulțumit. „Am avut o discuție cu domnul director al Aeroportului apropo de modul in care e gestionata activitatea…

- In ton cu linia partidului, Alin Nica, șeful PNL Timiș, se gandește la momentul in care un nou executiv liberal va fi din nou ”plin” și va putea emite ordonanțe. Liderul local a prezentat o parte din mecanismul prin care se va realiza propunerea Executivului Cițu de plafonare a prețurilor la electricitate.…

- Raul Ambruș, consilierul local liberal ”rebel”, care a dorit sa fie șeful PNL Timișoara, ii da batai mari de cap lui Alin Nica, președintele filialei județene a partidului, chiar daca, teoretic, situația s-a calmat. Ambruș e tot mai ”pro” USR PLUS si se pregatește excluderea sa din partid. Comportamentul…

- Ruslan Popov, unul dintre adjuncții suspendați ai procurorului general suspendat, face miercuri, 6 octombrie, declarații de presa, dupa ce procurorul general suspendat, Alexandr Stoianoglo, a fost reținut pentru 72 de ore. {{553585}}Adjunctul procurorului general suspendat din funcție, Ruslan Popov,…

- Saptamana trecuta, Ranjit Tinaikar, CEO-ul Ness Digital Engineering, a venit in vizita la Timișoara cu vești bune pentru centrul de dezvoltare din UBC 2. Acesta a venit insoțit de Ketan Karia Chief Delivery Officer – Europe and US și de Pete Rogers EVP Europe. In urma cu cateva luni, Ness anunța demararea…