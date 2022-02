Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a avut o prima reacție dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. ”Rusia a decis sa rupa o bucata din Ucraina”, a spus Joe Biden marți seara, in prima ieșire oficiala a președintelui american dupa anunțul lui Vladimir Putin…

- Președintele american Joe Biden i-a spus sambata președintelui Vladimir Putin ca o invazie rusa a Ucrainei va aduce un raspuns decisiv și rapid din partea Occidentului, va produce suferința pe scara larga și va diminua pozitia Rusiei in lume. In cel mai recent efort de a evita ostilitațile, cei doi…

- Ieri de la Casa Alba, un important oficial american, Jake Sullivan, a reiterat iminența unei invazii rusești in Ucraina. Statele Unite au avertizat asupra „posibilitații foarte clare” unei invazii rusești in Ucraina in urmatoarele cateva zile. Conform oficialului, ar putea implica un atac copleșitor…

- Dupa ce Statele Unite și Alianța Nord-Atlantica au respins la unison toate cererile de neacceptat ale Moscovei in privința retragerii blocului militar transatlantic pe liniile sale dinaintea anului 1997, precum și a opririi extinderii NATO spre granițele

- Casa Alba a promis un raspuns dur daca trupele ruse vor intra in Ucraina, grabindu-se sa clarifice remarcile presedintelui Joe Biden din timpul conferintei de presa sustinute miercuri cu privire la posibilitatea unei incursiuni "minore", o formulare confuza care a fost puternic criticata de opozitie,…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…

- Președintele Rusiei a transmis acest mesaj in alocuțiunea tradiționala de la final de an, care are loc la o zi dupa o convorbire telefonica cu omologul sau american, Joe Biden, in contextul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza AFP, potrivit Agerpres . ”Am aparat in mod ferm si constant interesele…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat vineri ca a discutat telefonic cu noul cancelar german Olaf Scholz despre tensiunile dintre Rusia si Ucraina, transmite AFP citata de Agerpres. "Am vorbit astazi cu cancelarul german Olaf Scholz pentru a-l felicita. Astept cu nerabdare sa lucrez…