- Jason Miller, un purtator de cuvant al campaniei electorale din 2020 a lui Trump, a declarat postului de televiziune ca Trump va reveni in spatiul mediei sociale cu o noua platforma, proprie, care ”va redefini complet jocul”. Schimbare majora la vaccinare! Ministerul Sanatații a anunțat ce se va intampla…

- Și YouTube a decis sa il dea afara pe fostul președinte al SUA, Donald Trump, pe o perioada nedeterminata. De pe 13 ianuarie Trump nu a mai putut posta pe aceasta platforma, dupa ce contul i-a fost suspendat. La 13 ianuarie, YouTube a blocat pentru prima oara canalul presedintelui in exercitiu la acea…

- Conturile lui Donald Trump au fost blocate, iar susținatorii sai au acuzat Twitter și Facebook de cenzura. Acțiunile giganților tehnologici au provocat nedumerire in rindul politicienilor europeni. Despre cine s-a mai confruntat cu cenzura pe internet - in materialul RIA Novosti. "Dupa ce am studiat…

