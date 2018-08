Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus joi, la Helsinki, implementarea unei ”solidaritati cvasiautomate” intre state europene, in domeniul Apararii, care sa antreneze interventia lor in cazul in care unul dintre ele este atacat, relateaza AFP. ”Vointa noastra este clara, ca Europa sa-si asume…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, va efectua o vizita la Paris pe 11 noiembrie, pentru ceremoniile care marcheaza 100 de ani de la incheierea Primului Razboi Mondial, informeaza cotidianul Le Figaro.Citește și: SURSE - Intalnire decisiva intre Dragnea și Andronescu: se pregatește…

- Președintele american Donald Trump se regasește izolat, marți, pana și in tabara sa politica, dupa un turneu european considerat dezastruos in care a intors spatele aliaților sai europeni și a parut sa dea credit liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, in fața serviciilor secrete ale Statelor Unite,…

- Trump susține ca FBI este vinovat pentru tensiunile dintre Washington și Moscova și acuza ”vanatoarea de vanatoare”, așa cum numește ancheta privind implicarea rușilor in alegerile prezidențiale din 2016, scrie presa internaționala citand un mesaj postat de Trump pe Twitter. „Relatiile noastre cu Rusia…

- Presedintele american, Donald Trump, a acuzat marti unele tari din NATO ca sunt deficiente de mai multi ani in cheltuielile lor militare si a sugerat ca aceste tari "sa plateasca" arierate Statelor Unite, tr...

- Presedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene (UE) cu ale Chinei, intr-un interviu difuzat duminica de Fox News, in care a spus ca ”Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica”, relateaza AFP, preluata…

- Apropiati ai presedintelui american Donald Trump, fostul presedinte al Camerei Reprezentantilor, Newt Gingrich, si fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, au apreciat sambata, in apropiere de Paris, ca perspectiva unei schimbari a regimului de la Teheran se apropie, relateaza AFP. …

- Uniunea Europeana actioneaza "mai rau decat China", i-a spus presedintele Statelor Unite, Donald Trump, omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, afirma surse citate de site-ul Axios.com, potrivit Mediafax.Emmanuel Macron s-a deplasat in Statele Unite la sfarsitul lunii aprilie pentru a-l…