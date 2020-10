Stiri pe aceeasi tema

- "Ca masura de precautie si la recomandarea medicului sau si a expertilor medicali, presedintele va lucra de la birourile prezidentiale de la Walter Reed pentru urmatoarele zile", a declarat secretarul de presa Kayleigh McEnany, informeaza bloomberg.com. El a fost transportat la centrul Walter Reed cu…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa, noteaza Agerpres "In aceasta seara sunt bucuros sa va raportez ca presedintele este foarte bine", a declarat…

- Președintele SUA a fost testat pozitiv in timp ce lucra la planurile de relaxare a țarii, fiind infectat cel mai probabil in timpul unei calatorii la bordul Air Force One, alaturi de unul dintre cei mai apropiați consilieri ai sai, diagnosticat cu Covid-19, scrie presa americana. Trump a anunțat diagnosticul…

- Parintele Calistrat de la Vladiceni, Iasi, care a anuntat, luni dimineata, ca ar fi suspect de COVID-19, motiv pentru care s-a prezentat de bunavoie la spital, a primit un val de sustinere din partea credinciosilor care ii urmaresc pagina de Facebook. Parintele Calistrat a postat, marti, 1 septembrie,…

- Donald Trump a anuntat miercuri ca Statele Unite vor activa o procedura controversata la Natiunile Unite pentru a restabili toate sanctiunile internationale impotriva Iranului, relateaza AFP, preluat de Agerpres. ”Astazi i-am cerut secretarului de stat Mike Pompeo sa anunte Consiliul de Securitate al…

- Afirmația neobișnuita a lui Donald Trump potrivit careia explozia masiva din Beirut a fost un atac cu bomba a reinviat teama despre potențial președintelui de a favoriza crizele internaționale. In observațiile oferite, marți, la Casa Alba, marți, Trump a numit explozia un „atac teribil”. Jurnaliștii…

- Președintele tineretului ALDE și co-președinte ALDE București, Claudiu Catana, a reacționat dur dupa ce președintele Klaus Iohannis a atenționat PSD ca va fi vinovat de morții de coronavirus daca nu voteaza Legea carantinarii. “Cinic președinte! Este infiorator cum dl Iohannis folosește morții in interes…

- Președintele SUA a purtat o masca in public pentru prima data in timpul unei vizite la un spital militar, dupa o scurta plimbare cu elicopterul de la Casa Alba, sambata seara, scrie The Guardian. Decizia președintelui de a purta o masca a aparut in condițiile in care infectprile au crescut la niveluri…