Stiri pe aceeasi tema

- Organizatii din cadrul societatii civile americane i-au dat in judecata pe presedintele Donald Trump si pe membri importanti ai administratiei sale, pe care-i acuza ca au supus peste 1.000 de imigranti clandestini unor conditii de detentie ”inumane” in California, relateaza AFP. De la 8 iunie, persoane…

- Organizatii ale societatii civile americane au lansat o actiune in justitie impotriva presedintelui Donald Trump si a administratiei sale, acuzandu-i ca au supus peste 1.000 de migranti ilegali unor conditii de detentie 'inumane' in California, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Incepand…

- Organizatii ale societatii civile americane au lansat o actiune in justitie impotriva presedintelui Donald Trump si a administratiei sale, acuzandu-i ca au supus peste 1.000 de migranti ilegali unor conditii de detentie 'inumane' in California, relateaza AFP. Incepand cu 8 iunie,…

- Casa Alba a trimis spre aprobare Senatului nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru functia de extraordinar si plenipotentiar al Statelor Unite in Romania, se arata intr-un comunicat emis marți de Administrația de la Washinghton, scrie Mediafax.Numele lui Zuckerman apare intr-o lista de nominalizari…

- Președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea intrerupe activitatea Administrației SUA in cazul in care democrații refuza sa voteze in favoarea propunerilor sale privind combaterea imigrației, inclusiv construirea unui zid la frontiera cu Mexicul, relateaza agenția The Associated Press,…

- Conferința de presa de luni a președinților Donald Trump și Vladimir Putin l-a infuriat pe actorul Arnold Schwarzenegger, fost guvernator de California. Starul american are un mesaj dur pentru șeful de la Casa Alba, despre care crede ca și-a vandut țara rușilor. De altfel, intalnirea dintre Putin și…

- Zece state americane, intre care California, Washington si New Jersey, vor urmari in justitie administratia presedintelui Donald Trump pentru politica sa in domeniul migratiei dupa separarea miilor de familii intrate ilegal pe teritoriul SUA, a anuntat joi procurorul general al statului Washington,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…