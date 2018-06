Donald Trump urmeaza sa soseasca in Marea Britanie la mijlocul lui iulie, dupa luni de speculatii privind momentul vizitei sale in tara considerata in mod traditional cel mai apropiat aliat al Statelor Unite.

Donald Trump nu a vizitat Marea Britanie de cand a fost ales presedinte in 2016.

El ar urma sa intreprinda o vizita de lucru, in locul uneia de stat oferite de premierul britanic Theresa May cand cei doi s-au intalnit in SUA la scurt timp dupa investirea presedintelui american, in ianuarie 2017.

Vizita a fost amanata, se pare, din cauza opozitiei puternice venite din…