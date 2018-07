Donald Trump se întâlneşte cu regina Elisabeta a II-a ”Vizita domnului Trump este un moment important pentru a ne sublinia relatia stransa”, a declarat o purtatoare de cuvant al lui May intr-o conferinta de presa obisnuita. El va sosi joi, de la summitul NATO, la Bruxelles, si va lua parte la o cina - in tinuta de seara - la Palatul Blenheim, o impozanta resedinta la tara, in apropiere de Oxford, unde s-a nascut Winston Churchill. Dineul, la care va fi prezenta si Melania Trump, sotia sa, va fi precedat de o ceremonie militara. Intre invitati figureaza numerosi reprezentanti din mediul economic, a precizat purtatoarea de cuvant, in contextul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump anunța ca trupele americane nu se retrag din Coreea de Sud și ca armata Statelor Unite va continua sa fie cantonata in peninsula ”pana la momentul potrivit”. In cadrul unui interviu acordat pentru Fox News la bordul Air Force One dupa summitul de la Singapore, președintele Donad Trump…

- Premierul britanic Theresa May ii va propune presedintelui american Donald Trump sa se intalneasca la o resedinta de protocol din afara Londrei pentru a evita eventualele proteste ce ar putea avea loc in timpul vizitei sale in Marea Britanie, programata in luna iulie, relateaza cotidianul The Sun.…

- Donald Trump a salutat drept istoric summitul dintrepresedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong-un, care s-au angajat vineri la o ”denuclearizare” a Peninsulei Coreea, scrie AFP. ”Dupa un an furios de tiruri de rachete si teste nucleare, o intalnire istorica intre Coreea de…

- Pretul petrolului a scazut de la maximul record din ultimele zile, incat ingrijorarile cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu s-au mai temperat. Preturile futures la petrol au scazut cu 1,9% in New York dupa ce s-au aflat pe un trend ascendent in ultimele cinci sesiuni. Presedintele…

- Theresa May este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea Parlamentului de la Londra, argumentand…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din…

- Vineri, Statele Unite si-au indreptat printre cele mai dure sanctiuni impotriva imperiului de metal al lui Deripaska, interzicandu-le americanilor orice contact comercial cu conglomerate o noua serie de conglomerate rusesti, inclusiv United Co Rusal. Imediat dupa ce sanctiunile dure ale Washingtonului…