Stiri pe aceeasi tema

- Rusia depune eforturi pentru a obtine armament suplimentar din Coreea de Nord, a anuntat joi seara Presedintia SUA, iar Departamentul american al Trezoreriei a sanctionat un individ acuzat de facilitarea negocierilor intre Moscova si Phenian, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…

- Marianne Williamson, autoarea unor carti de succes despre spiritualitate si bunastare, a anuntat, sambata, ca va candida pentru functia de presedinte al SUA in 2024, la patru ani dupa ce nu a reusit sa treaca de cursa interna a democratilor, relateaza AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu…

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe cancelarul german Olaf Scholz la Casa Alba pe 3 martie, "o ocazie de a reafirma profundele legaturi de prietenie" intre SUA si Germania, a transmis joi Casa Alba, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Administratia SUA a comunicat, marti seara, ca nu exista indicii ca cele trei obiecte doborate de armata americana saptamana trecuta ar face parte din programul de spionaj al Chinei, Washingtonul semnaland ca are dificultati in recuperarea resturilor aparatelor, conform publicatiei The Hill, citata…

- Casa Alba a negat categoric miercuri ca s-a aflat la originea spectaculosului sabotaj al gazoductelor Nord Stream 1 si 2 in septembrie, respingand acuzatiile unui jurnalist de investigatie american, relateaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pe masura ce cursa pentru Casa Alba din 2024 se apropie, fostul președinte este pregatit sa foloseasca din nou unele dintre cele mai mari și mai influente platforme de socializare, dupa ce a fost dat afara din ele in urma insurecției din 6 ianuarie, potrivit NBC News. Fii la curent cu cele…

- Asistentii presedintelui Joe Biden au gasit cinci pagini suplimentare de materiale clasificate la resedinta sa personala din Wilmington, Delaware, in aceeasi zi in care un consilier special a fost desemnat sa investigheze problema, a anuntat Casa Alba sambata, relateaza CNN. Fii la curent…

- Premierul japonez Fumio Kishida a acționat ca insoțitor al SUA și a tradat memoria a sute de mii de victime ale bombardamentelor nucleare de la Hiroshima și Nagasaki, a declarat sambata vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, potrivit TASS. Fii la curent cu cele…