- Au mai ramas cateva ore pana la alegerile cu miza uriasa din Statele Unite. Pe ultima suta de metri, cei doi candidați - Joe Biden și Donald Trump - au mers in statele cheie, care le pot asigura voturile decisive pentru Casa Alba.

- Președintele SUA are o influența uriașa asupra vieții oamenilor, atat in Statele Unite cat și in strainatate, așa ca alegerile prezidențiale prezinta interes pentru toata lumea și sunt unul dintre cele mai urmarite și dezbatute evenimente pe plan mondial. UPDATE 12.30: Statul Vermont, de pe coasta de…

- Alegatorii din 32 de state americane si Districtul Columbia vor avea ocazia la 3 noiembrie sa se pronunte nu doar in legatura cu cine va locui la Casa Alba in urmatorii patru ani, ci si intr-o larga gama de probleme, mergand de la chestiuni de ordin electoral pana la dreptul de avort, taxe sau legalizarea…

- Senatorul republican Ted Cruz, fost candidat la Casa Alba, a avertizat vineri ca alegerile prezidentiale si parlamentare de la 3 noiembrie din Statele Unite s-ar putea transforma într-o "baie de sânge" de proportii istorice pentru republicani, daca electoratul va suferi în…

- Pavel Filip susține ca nu a primit nicio suma de bani din partea lui Vlad Plahotniuc, asta dupa ce Nichiforciuc a declarat ca pentru campania electorala pentru alegerile locale din țara, democratul s-ar fi imbogațit cu 12 milioane lei, pe care i-a primit cash. Filip spune ca Nichiforciuc ar fi adevaratul…

- La vârsta de 77 de ani, noua luni și zece zile, Joseph R. Biden Jr. este în viața de aproape o treime din întreaga istorie a Statelor Unite ca națiune independenta. Un fel de a privi lucrurile este ca Biden este destul de batrân. Însa un altul e ca Statele Unite sunt o…