- Procurorul democrat James Raskin i-a cerut, joi, 4 februarie, fostului presedinte american Donald Trump sa depuna marturie sub juramant, saptamana viitoare, la propriul proces de destituire, potrivit NBC.

- Luni, 8 februarie, e data fixata pentru inceperea procesul de impeachment in cazul lui Donald Trump, scrie The Guardian . Amanarea a fost decisa vineri seara, tarziu, dupa discuții in Senatul american. Rechizitoriul va fi transmis senatorilor luni, 25 ianuarie, iar procedurile legale vor fi demarate…

- Acuzate ca nu au prevenit asaltul de la Capitoliu in urma cu o saptamana, autoritațile au mobilizat efective impresionante de trupe la Washington, in așteptarea investirii noului președinte Joe Biden, ce va avea loc pe 20 ianuarie.Sute de soldați din Garda Naționala erau deja prezenți miercuri in Congresul…

- Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamana aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul acestuia,…

- Liderii republicani din Camera Reprezentantilor a Congresului american au decis sa nu faca lobby in randul alesilor republicani pentru ca acestia sa voteze impotriva punerii sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat marti doi asistenti din conducerea Camerei, confirmand informatii similare…

- Partidul Democrat american a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea unei destituiri a presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de ”incitare la violenta”…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane, la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor, transmite…