Donald Trump a invocat miercuri, la audierea sa sub juramant in fata procuroarei generale din New York, Letitia James, de cel putin 440 de ori dreptul sau de nu-i raspunde la intrebari, in virtutea celui de-al 5-lea amendament al Constitutiei SUA, relateaza mass-media americane citate joi de AFP.

Fostul presedintele american Donald Trump a anuntat, miercuri, ca a invocat dreptul constitutional de a refuza sa raspunda la intrebari in investigatia din New York care vizeaza practicile de afaceri ale Organizatiei Trump, noteaza Mediafax.

Donald Trump era interogat - sub juramant - miercuri, in cadrul unei lungi anchete civile a Procuraturii Generale din New York cu privire la afacerile sale, in contextul in care miliardarul se afla in centrul unui val de proceduri judiciare, relateaza The Associated Pres, potrivit news.ro.

E-mailurile cancelarului german Olaf Scholz au fost investigate in cadrul unei anchete legate de scandalul "CumEx Files", o frauda fiscala privind dividendele, a informat luni cotidianul Hamburger Abendblatt, citat de AFP.

Parchetul din Barcelona a anuntat, vineri, ca va cere peste opt ani de inchisoare pentru evaziune fiscala impotriva starului columbian Shakira, care refuza orice intelegere si spune ca este pregatita sa se judece, informeaza AFP, potrivit news.ro

Pentru a determina dezvoltatorii din Statele Unite sa renunte la un proces care vizeaza comisionul perceput pentru aplicatiile distribuite prin Play Store, Google plateste 90 de milioane de dolari si face diverse alte promisiuni menite sa dilueze impresia ca abuzeaza de pozitia pe care o detine.

Fostul președinte Donald Trump nu se mai afla in stare de sfidare a unui tribunal din New York, a declarat miercuri un judecator intr-o ordonanță.

Ford Motor recheama peste 3,3 milioane de vehicule din America de Nord, care s-ar putea deplasa fara control, deoarece o piesa deteriorata sau lipsa poate impiedica vehiculul sa treaca in treapta de viteza dorita, transmite Reuters.