- Donald Trump si-a incheiat tratamentul pentru COVID-19 si ar putea relua activitațile publice incepand de sambata, anunța medicul sau de la Casa Alba, Sean Conley, informeaza dpa si AFP, preluate de Agerpres. Președintele american a spus ca este imun la o alta infecție și a atribut recuperarea sa rapida…

- Președintele american Donald Trump se descurca „extrem de bine” și nu raporteaza niciun simptom al COVID-19, la o zi dupa intoarcerea la Casa Alba dupa ce a fost internat cu boala extrem de contagioasa, a declarat medicul sau intr-un comunicat, marți, citat de Reuters. Sean Conley, comandantul marinei,…

- Starea de sanatate a președintelui american Donald Trump, diagnosticat cu Covid-19, continua „sa se amelioreze” și ar putea ieși din spital de luni, a informat duminica echipa de medici care îl îngrijește pe liderul de la Casa Alba, transmite AFP.Nivelul de oxigen al președintelui…

- In vreme ce Sean Conley, medicul care il are in grija pe Donald Trump, a declarat la briefingul zilnic ca președintele SUA se simte bine, surse de la Casa Alba, citate de Associated Press și preluate de The Guardian și de CNN, susțin ca Trump avea inca de vineri probeme de respirație și ar fi fost conectat…

- Starea de sanatate a presedintelui SUA, Donald Trump, infectat cu noul coronavirus, este buna, nu mai are febra si nici dificultati respiratorii, a anuntat sambata medicul Casei Albe, Sean Conley, relateaza Mediafax."In acest moment, eu si echipa suntem extrem de multumiti de progresele inregistrate…

- Diagnosticat cu COVID – 19, președintele SUA, Donald Trump, a fost transportat cu elicopterul la Centrul Militar Medical Walter Reed, “pentru a completa setul de analize”, dupa cum au anunțat oficialii de la Casa Alba. Presedintele american Donald Trump este tratat cu remdesivir si “se odihneste confortabil”…

- Presedintele american, Donald Trump, este ingrijit cu un tratament experimental impotriva COVID-19, anticorpi de sinteza, si are "moralul bun" chiar daca este obosit, a anuntat vineri medicul Casei Albe, noteaza AFP. "In aceasta dupa-amiaza, presedintele este inca obosit, dar are o moralul bun", a declarat…

- Intr-un comunicat emis in jurul aceleiasi ore, medicul presedintelui, Sean Conley, a declarat ca a primit confirmarea testelor pozitive joi seara. "Presedintele si prima Prima Doamna se simt amandoi bine in acest moment si intentioneaza sa ramana in Casa Alba pe perioada convalescentei", a…