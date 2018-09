Stiri pe aceeasi tema

- In cazul lui, nu gresim daca spunem ca Donald Trump s-a cocotat pe fotoliul de la Casa Alba, nu s-a asezat in el. Presedintele Americii se comporta aidoma unui salbatic extras din jungla, care chiar si dupa cativa ani de civilizatie si cursuri intensive de diplomatie inca mai crede ca un pumn in gura…

- Donald Trump a cerut anul trecut asasinarea lui Bashar al-Assad, dar secretarul sau al Apararii, James Mattis, a ignorat aceasta solicitare, scrie jurnalistul american Bob Woodward, devenit celebru pentru dezvaluirile sale in Afacerea Watergate, care a dus la demisia lui Richard Nixon, presedinte al…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat dur cartea publicata de jurnalistul de investigatie Bob Woodward, despre care a precizat ca este motivata politic si reprezinta o incercare de a insela publicul, scrie The Guardian. Miercuri dimineata, Trump a afirmat pe Twitter: „Nu este o rusine ca cineva…

- In carte se vorbeste si despre cum membrii staff-ului lui Donald Trump ii iau documentele de pe birou presedintelui si este descrisa Casa Alba ca fiind haotica si nefunctionala. Cinci momente descrise in cartea care urmeaza sa fie lansata pe 11 septembrie: TRUMP A VRUT ASASINAREA PRESEDINTELUI SIRIEI…

- Donald Trump a cerut anul trecut asasinarea lui Bashar al-Assad, dar secretarul sau al Apararii, James Mattis, a ignorat aceasta solicitare, scrie jurnalistul american Bob Woodward, devenit celebru pentru dezvaluirile sale in Afacerea Watergate, care a dus la demisia lui Richard Nixon, presedinte al…

- Consilieri apropiati ai presedintelui american Donald Trump ar fi luat masuri iesite din comun la Casa Alba intr-o incercare de a opri ceea ce ei califica drept "impulsuri periculoase" ale sefului lor, mergand pana la a face sa dispara sau a-i ascunde documente pentru ca el sa nu le semneze, potrivit…

- Consilieri apropiati ai presedintelui american Donald Trump ar fi luat masuri iesite din comun la Casa Alba intr-o incercare de a opri ceea ce ei califica drept ''impulsuri periculoase'' ale sefului lor, mergand pana la a face sa dispara sau a-i ascunde documente pentru ca el sa nu…

- Bob Woodward, unul dintre jurnalistii americani ale caror dezvaluiri despre scandalul Watergate l-au fortat pe presedintele Richard Nixon sa demisioneze, abordeaza in ultima sa carte modul de guvernare al presedintelui Donald Trump, potrivit AFP, scrie Agerpres. Volumul intitulat 'Fear: Trump…