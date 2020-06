Donald Trump le-a cerut guvernatorilor să fie mai duri cu protestatarii - mass media Președintele Donald Trump le-a pus guvernatorilor americani ca raspunsul lor la protestele care s-au extins la nivel național i-a facut sa para slabi și ca ar trebui sa sa adopte o poziție mai dura, potrivit mass-mediei, relateaza Reuters.

&"Trebuie sa domini, daca nu domini pierzi timpul. Vor prelua controlul, o sa aratati ca o mâna de nemernici. Trebuie sa dominați'', le-a spus Trump guvernatorilor potrivit canalului de televiziune CBS, care a obtinut o înregistrare audio.

Trump a amenințat el însuși va fi mai dur și îl va activa pe procurorul general al… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

