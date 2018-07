Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, l-a numit pe John Brennan o "persoana foarte rea", dupa ce fostul director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) l-a acuzat de tradare, informeaza site-ul de stiri Axios.com, citeaza mediafax.ro.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, l-a numit pe John Brennan o "persoana foarte rea", dupa ce fostul director al Agentiei Centrale de Informatii (CIA) l-a acuzat de tradare, informeaza site-ul de stiri Axios.com.

- "Cred ca Brennan este un tip foarte rau si, daca ne uitam, multe lucruri rele s-au intamplat sub supravegherea sa. Cred ca este o persoana foarte rea", a declarat Donald Trump intr-un interviu acordat postului Fox News. Donald Trump si-a atras critici dure pentru ca a sugerat ca are incredere mai mare…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a negat ca ar avea informatii compromitatoare despre Donald Trump sau despre familia acestuia, intr-un interviu care a fost difuzat pe Fox News, scrie Politico. „Nu avem informatii despre ei si nu ar putea exista nimic despre ei. Nu vreau sa il insult pe presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins acuzatiile ca s-ar fi schimbat de cand a fost ales prima data in functia suprema de stat in 2000, cand fusese considerat un reformator democrat, potrivit dpa. "Nimic nu s-a schimbat in ceea ce ma priveste. Sunt asa cum sunt. Sunt asa cum am fost", a declarat…

- Londra, 14 iul /Agerpres/ - Presedintele american Donald Trump s-a intrebat, sambata, de ce administratia lui Barack Obama nu a actionat in legatura cu acuzatiile privind presupusul amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016, noteaza Reuters. Vineri, un…

- Presedintele american Donald Trump a devenit joi tinta criticilor dupa difuzarea unui film video in care putea fi vazut in timp ce il saluta pe un general nord-coreean sub privirea lui Kim Jong-un, informeaza vineri AFP, preia Agerpres.Scena a fost filmata in timpul vizitei lui Trump la Singapore,…

- Gina Haspel, candidata aleasa de presedintele Donald Trump pentru a conduce CIA, s-a oferit sa renunte la acest post de teama ca un controversat program de interogare ii va pata reputatia si pe cea a Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite, scrie agerpres.ro.