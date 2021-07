Donald Trump: Justiția din New York "împarte țara ca niciodată"

Justiția din New York, care îl acuza pe directorul financiar al Organizației Trump de evaziune fiscala, "împarte țara ca niciodata", a explodat joi fostul președinte Donald Trump, potrivit AFP.

"Vânatoarea de vrajitoare politica condusa de democrații de stânga radicala, cu New Yorkul care ia acum torța, continua", a spus Trump într-un comunicat. "Ne divide țara ca niciodata", a adaugat el.

Organizația Trump și directorul financiar al acesteia s-au aflat în fața judecatorilor din new York joi pentru a raspunde fața de acuzațiile…