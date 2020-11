Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii saptamana trecuta despre optiunea de a ataca Iranul din cauza prezentei sale nucleare in crestere, scrie ziarul New York Times, citand patru actuali si fosti oficiali americani, informeaza marti dpa. Consilierii de rang inalt…

- Invins de Joe Biden in alegeri, Donald Trump știe ca lupta s-a sfarșit și nu are o strategie complexa pentru a rasturna situația. Pur și simplu se agața de scenarii improbabile, in incercarea de a-și pastra susținatorii și de a amana inevitabilul, scrie New York Times, care citeaza mai mulți consilieri…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden l-a numit miercuri pe Ron Klain, un important oficial democrat, sef de personal si asistent al presedintelui, informeaza joi Reuters.Citește și: Ungaria iși modifica Constituția și incinge spiritele: familia este alcatuita din femeie și barbatRon…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, le-a transmis consilierilor ca analizeaza posibilitatea de a candida din nou in scrutinul prezidential, in anul 2024, afirma surse politice de la Washington citate de site-ul de stiri Axios.com. In 2024, Trump ar avea 78 de ani, varsta pe care o va implini…

- Miercuri, ora 5:00, ora Bucureștiului, s-au inchis sectiile de votare din 5 state, contand pentru 25 de voturi ale colegiului electoral - Iowa, Montana, Nevada, Arizona și Utah.Iowa este in joc in cursa prezidențiala, dar este mai republicana decat celelalte state cheie și nu este deosebit…

- Ceremonia de nominalizare a unei noi judecatoare la Curtea Suprema, desfașurata sambata trecuta la Casa Alba, fara maști și fara distanțare, este suspectata ca ar fi vinovata cel puțin parțial pentru focarul COVID in mijlocul caruia se afla Donald Trump, alți oficiali sau chiar jurnaliști, scriu Washington…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a țipat și le-a adus reproșuri liderilor din teritoriu care au scos rezultate slabe la alegerile locale. Potrivit unor surse citate de Adevarul, Orban s-a declarat nemultumit de rezultatul scrutinului. Premierul a mai afirmat ca s-a dovedit din nou ca PNL nu are capacitatea…