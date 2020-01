Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump și Greta Thunberg au stat fața in fața in prima zi a forumului de la Davos, in ceea ce a fost cel mai așteptat moment al reuniunii din Elveția. Confruntarea dintre cei doi a avut loc, prin discursuriinterpuse. In timp ce tanara activista din Suedia a deschis sesiunea dediscuții intitulata…

- Confruntarea era anuntata si a avut loc, prin discursuri interpuse: presedintele american Donald Trump i-a criticat marti, la Davos, pe "profetii sfarsitului lumii" din cauza climei, sub ochii tinerei activiste pentru mediu Greta Thunberg, relateaza AFP. "Trebuie sa ii respingem pe eternii…

- Președintele SUA, Donald Trump, a lansat marți, la Forumul Economic Mondial de la Davos, un atac voalat la adresa Gretei Thunberg și a altor activiști pentru mediu, afirmand ca lumea trebuie "sa respinga profeții pereni ai apocalipsei", relateaza site-ul The Guardian, conform Mediafax.ALERTA…

- Lideri si oameni de afaceri din intreaga lume se reunesc in statiunea elvetiana Davos cu ocazia Forumului Economic Mondial. Cei mai asteptati invitati sunt presedintele american Donald Trump si activista pentru mediu Greta Thunberg, care vor sustine discursuri in cadrul reuniunii. Cea de-a 50-a editie…

- Greta Thunberg a participat, alaturi de alti tineri activiști pentru mediu, la Forumul economic de la Davos. Acrtivista in varsta de 16 ani a vorbit despre ultimele luni de cand a dat startul unei greve climatice, punctand ca nu s-a obținut nimic concret pana acum, desi oamenii din intreaga lume…