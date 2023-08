Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump se afla la sediul tribunalului federal din Washington pentru a se preda autoritatilor, dupa ce a fost inculpat de complot in dosarul rasturnarii rezultatului alegerilor prezidentiale din 2020, in care a fost infrant de catre Joe Biden, relateaza BBC.

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa electorala din 2024, a declarat, joi, ca se va prezenta la o instanta din Washington pentru a-i fi prezentate formal acuzatiile privind presupuse actiuni de blocare a validarii rezultatelor scrutin

- Rechizitoriul procurorilor americani vine in urma anchetei privind revolta din 6 ianuarie 2021, cand susținatorii lui Donald Trump au luat cu asalt Congresul Statelor Unite.Atacul asupra Congresului, lansat pe 6 ianuarie 2021, a fost o agresiune fara precedent contra sediului democrației americane.…

- Donald Trump va fi amprentat și va oferi cateva informații de baza, precum data naștere și numarul de identificare al cardului de asigurari sociale, cand se va prezenta joi seara, la ora 23.00 (ora Romaniei) in fața instanței din Washington pentru a i se aduce oficial la cunoștința ca este inculpat…

- Fostul presedinte american Donald Trump a fost pus de acuzare pentru ca a complotat in vederea anularii infrangerii sale in alegerile din 2020. Potrivit CNN , in cadrul anchetei avocatului special Jack Smith, Trump a fost acuzat de: conspiratie in vederea fraudarii Statelor Unite; conspiratie in vederea…

- Potrivit presei internaționale, in urma cu puțin timp, Donald Trump a ajuns la un tribunal federal din Miami, unde a fost arestat și pus sub acuzație federala inainte de apariția sa in instanța, unde va fi trimis in judecata in fața unui judecator. Fostul președinte al SUA a pledat nevinovat in instanța…

- Procurorii federali i-au informat pe avocatii fostului presedinte Donald Trump ca acesta este vizat personal in ancheta privind gestionarea arhivelor Casei Albe, potrivit mai multor mass-media americane, inclusiv CNN si New York Times, informeaza AFP. Aceasta noua etapa, care deschide calea unei posibile…

- Frații Micula dau o lovitura grea ANAF. Instanța a blocat toate procedurile de recuperare a celor 400 de milioane de euro platote de Guvern companiilor celor doi afaceriști.ANAF a incercat in mai multe randuri sa ii execute silit pe frații Micula pentru recuperarea despabugirilor platite in 2019…