- Comisia juridica din Camera Reprezentantilor l-a invitat marti pe Donald Trump sau pe avocatii acestuia sa participe la o audiere pe 4 decembrie, care va marca inceperea unei noi faze a anchetei ce vizeaza destituirea presedintelui, informeaza agentiile internationale de presa, transmite AGERPRES .…

- Fosta ambasadoare a Statelor Unite în Ucraina a afirmat ca s-a simțit amenințata de catre o remarca facuta de președintele american cu privire la ea, descoperind conținutul conversației dintre Donald Trump și omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, relateaza AFP și BBC.Marcând deschiderea…

- Camera Reprezentantilor a votat, joi, o rezoluție care stabilește urmatorii pași ai procedurii de punere sub acuzare și destituire a președintelui american, Donald Trump, anunța CNN. Camera Reprezentanților a adoptat cu 232 de voturi pentru si 196 impotriva rezoluția care reprezinta inceputul unei noi…

- "Am fost preocupat de apelul telefonic", scrie Alexander Vindman in declaratia preliminara pe care urmeaza sa o sustina marti in fata Congresului si din care au fost publicate extrase de catre New York Times. "Nu credeam ca este potrivit sa ceri ca un guvern sa ancheteze asupra unui cetatean american…

- "Vom face tot ce vom putea pentru a coopera cu Congresul", a declarat Mark Esper la postul CBS. Parlamentarii democrati ce ancheteaza in Congresul american, in cadrul procedurii de destituire, au somat lunea trecuta Pentagonul sa le ofere documente cu privire la dosarul ucrainean, care ii…

- Nimeni din Departamentul Apararii al Statelor Unite nu a ascultat conversația telefonica între președintele american Donald Trump și omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, a informat joi Pentagonul, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Democrații îl acuza pe liderul…

- Camera Reprezentanților a anunțat inceperea procedurii de destituire a președintelui american Donald Trump. Primul pas in acest sens este declanșarea unei anchete care vizeaza o convorbire a lui Donald Trump cu președintele Ucrainei, in care liderul de la Casa Alba ar fi facut presiuni asupra acestuia…