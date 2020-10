Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump va fi transportat vineri centrul medical militar Walter Reed, unde va ramane internat cateva zile, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit CNN. Decizia a fost luata ca o „masura de precauție”, dupa ce Trump a fost confirmat cu coronavirus.Casa Alba precizeaca ca liderul SUA…

- Presedintele american, Donald Trump, testat pozitiv la coronavirus, va fi internat intr-un spital de la periferia Washingtonului "pentru cateva zile", a anuntat vineri Casa Alba, scrie AFP. "Ca masura de extrema prudenta si la recomandarea medicului sau si a expertilor medicali, presedintele…

- Donald Trump este bine si va ramane izolat la Casa Alba pentru moment, a declarat medicul presedintelui american. Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca este infectat cu coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a comunicat ca si sotia sa, Melania, a iesit pozitiva in urma testarii.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare la Hope Hicks,…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca va propune "foarte rapid" un nume, "probabil" al unei femei, pentru postul ramas vacant la Curtea Suprema a Statelor Unite dupa decesul judecatoarei Ruth Bader Ginsburg, scrie AFP. "Vom avea pe cineva numit foarte rapid", a declarat liderul…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca nu a vazut dovezi despre otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, adaugand in acelasi timp ca nu are niciun motiv sa se indoiasca atunci cand Berlinul da asigurari ca dispune de "probe fara echivoc", noteaza AFP. "Nu am vazut…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, aflat în fața Congresului pentru a explica inerția aparenta a Statelor Unite în fața amenințarilor din partea Rusiei împotriva soldaților sai din Afganistan, a invocat joi moartea a 300 de ruși în Siria pentru a demonstra fermitatea Washingtonului,…

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut marti gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, in prima sa conferinta de presa, de la sfarsitul lui aprilie, pe tema "virusului din China", dupa cum il numeste, scrie AFP. "Din nefericire, asta se va inrautati cu siguranta, inainte…