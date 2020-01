Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica ar trebui sa se extinda pentru a include tari din Orientul Mijlociu, a propus joi seara Donald Trump, presedintele Statelor Unite."Cred ca NATO ar trebui sa se extinda si ar trebui sa includem Orientul Mijlociu, absolut", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de…

- Președintele american Donald Trump a spus joi ca sprijina extinderea NATO pentru a include țari din Orientul Mijlociu, relateaza Reuters. ”Cred ca NATO ar trebui sa includa și Orientul Mijlociu, absolut”, le-a spus Trump jurnaliștilor la Casa Alba. Trump a propus, miercuri, o creștere…

- Președintele american Donald Trump va susține o declarație de presa, miercuri, de la ora 18.00, de la Casa Alba, dupa atacurile iraniene asupra bazelor militare utilizate de americani în Irak, relateaza AFP. Iranul a revendicat responsabilitatea pentru atacul cu rachete balistice, ca reacție a…

- Presedintele american Donald Trump a reafirmat miercuri ca nu a facut "nimic rau", intr-un mesaj transmis pe Twitter cu cateva ore inaintea votului din Camera Reprezentantilor privind procedura de destituire lansata impotriva sa, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres."Va vine sa credeti…

- Examenul medical intreprins sambata de Donald Trump a fost unul 'de rutina', presedintele american nefiind tratat pentru nicio problema urgenta sau suferinta acuta, a explicat medicul sau, intr-un comunicat difuzat luni de Casa Alba, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres.Vizita neasteptata…

- Presedintele american Donald Trump a atacat-o vineri pe fosta ambasadoare a SUA in Ucraina, Marie Yovanovitch, care i-a raspuns chiar in timp ce era era audiata in Congres in cadrul anchetei privind potentiala destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza AFP si Reuters. "Peste tot pe unde a trecut…

- Președintele american Donald Trump a declarat, sambata, ca ar dori ca președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy sa faca o vizita oficiala la Casa Alba și se așteapta ca liderul ucrainean sa accepte o astfel de invitație, potrivit Reuters, potrivit Mediafax."Cu siguranța aș spune ca il invit",…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri drept un "mare succes" crearea unei zone de securitate in Siria, precizand ca urmeaza sa faca o declaratie de la Casa Alba pe aceasta tema mai tarziu in cursul zilei, relateaza AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Mare succes la frontiera dintre…