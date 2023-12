Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a fost pus sub acuzare de doua ori, a incercat sa impiedice transferul pașnic al puterii dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2020, se confrunta cu zeci de acuzații in mai multe cazuri penale, iar criticii sai avertizeaza ca el comploteaza pentru a conduce ca un autocrat. Cu toate…

- In ultimul an, capacitatea de cumparare a bucureștenilor a scazut cu aproximativ 170 de euro. Aceasta creștere brusca a inflației a avut un impact asupra situației financiare a bucureștenilor, care anterior aveau un nivel de trai mai ridicat in comparație cu cel al locuitorilor din Varșovia in 2022.O…

- Fermierii din Serbia au blocat mai multe drumuri din nordul țarii in cadrul unui protest prin care cer subvenții mai mari și combustibil mai ieftin, potrivit Reuters. Sute de fermieri au blocat luni drumuri in regiunea Voivodina, cerand mai multe subvenții. Protestul a izbucnit intr-un moment in care…

- Donald Trump are propriul razboi: Ii numeste 'ostatici' pe cei arestati pentru participarea la asaltul de la CapitoliuFostul presedinte american Donald Trump s-a referit la cei arestati dupa participarea la asaltul din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu ca fiind "ostatici", intr-un nou semnal de simpatie…

- Donald Trump a promis luni ca, daca va fi ales din nou președinte, va interzice intrarea in SUA a imigranților care susțin Hamas și va trimite ofițeri la protestele pro-Hamas pentru a-i aresta și deporta pe imigranții care susțin public gruparea militanta palestiniana, noteaza Reuters.Aflat intr-o…

- Israelul se pregatea sambata sa lanseze un asalt terestru in Fașia Gaza, controlata de Hamas, dupa ce le-a spus palestinienilor care traiesc in acest teritoriu dens populat sa fuga spre sud, catre frontiera inchisa cu Egiptul, relateaza Reuters.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a avertizat joi pe liderii europeni reuniti la Granada, in Spania, ca Rusia si-ar putea reface capacitatile militare si ar putea ataca alte tari in termen de cinci ani, daca europenii vor ezita in sustinerea Kievului, relateaza Reuters.

- O fosta vedeta a telenovelelor a anunțat ca vrea sa candideze la funcția de președinte al Mexicului. Eduardo Verastegui are un mesaj conservator și spune ca este prietenul lui Donald Trump, potrivit Reuters.